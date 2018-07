Tempo aberto deve predominar nesta sexta-feira

O sol com temperaturas elevadas ainda deve predominar nesta sexta-feira (20). A nebulosidade deve aumentar a partir da noite no oeste e sul do estado, onde as temperaturas terão ligeira queda. As temperaturas continuam estáveis.

Para o fim de semana, uma frente fria deve passar rapidamente pelo estado, no final provocando aumento de nebulosidade e queda nas temperaturas em todo o Mato Grosso do Sul, especialmente no sábado. A partir de domingo as temperaturas máximas voltam a subir.

Em Campo Grande, a mínima é de 16°C e a máxima de 32°C.

Em Dourados e região, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 32°C.

Três Lagoas tem mínima é de 19°C e a máxima de 34°C.

Em Corumbá e Ladário, a mínima é de 15°C e a máxima de 31°C.

Nova Andradina e região tem a mínima é de 14°C e máxima de 33°C.

Na região norte, Coxim registra mínima é de 17°C e máxima de 34°C.