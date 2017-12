O tempo instável e as chuvas continuam em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (8). O dia amanheceu nublado em Campo Grande e no interior do Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fica instável com pancadas de chuvas, especialmente no noroeste e norte de MS.

Na Capital o dia amanheceu com os termômetros marcando 22°C e a máxima pode chegar a 32°C. Já no estado o tempo será mais quente, com máxima de 34°C.