Tempo para refletir, diz Mochi sobre adiamento

O deputado estadual, presidente estadual do PMDB regional e também presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Junior Mochi, declarou ao Jornal de Domingo que a convenção do partido anteriormente marcada para acontecer no últomo sábado (18) foi adiada para que os fatos a respeito da prisão do ex-governador fossem analisados e para haver um reflexão.

“Em função de toda essa questão que houve a suspensão é justamente de 15 dias para a gente ter, primeiro, mais tempos para a mobilização, segundo, a gente ter um tempo para refletir acerca dos acontecimentos. Para avaliara os impactos de tudo isso dentro da conjuntura política atual”, explica o deputado.

Mochi destaca ainda que a convenção é realizada para a escolha do diretório e poderia ter sido realizada normalmente no dia 18, mas para o deputado a presença de André Puccinelli é de extrema importância.

“Nós queremos a convenção também com a presença do André. Ele é a grande liderança. Até então toda a discussão que nós tivemos, a escolha recaia sobre ele para ser o presidente do diretório estadual. Então nós queremos avaliar isso, os impactos disso para depois fazer a convenção”, diz.

Junior Mochi ainda salienta que na avaliação jurídica não há dúvidas que houveram excessos na prisão de André.

“Juridicamente ficou claro que houve o excesso na decisão. Não é que ficou claro por avaliação nossa, ficou claro na decisão do desembargador que revogou a medida. Ele disse que claramente no texto que não havia necessidade dessa medida extrema sendo que nem denúncia dos fatos que vem sendo discutida e que ensejou aquela primeira prisão e a tornozeleira não conseguiram elementos comprobatórios pra ensejar a denúncia te agora. Como que se faz uma nova prisão preventiva sem haver a conclusão e denúncia dos fatos anteriores?”, salienta.

Sobre os riscos de outros problemas desta mesma natureza durante uma possível candidatura de Puccinelli no ano que vem, Mochi diz que é algo que também está sendo refletido. “É essa análise que esse tempo de reflexão que temos que fazer, não só para a eleição do novo diretório que vai acontecer agora no dia 2, mas também a reflexão que nós vamos fazer até o início do ano, até o Carnaval, com referência as candidaturas ou a candidatura do PMDB. Por enquanto o nome que nós temos e que tem densidade eleitoral é o dele. Ele é o nosso candidato”, conclui Mochi.