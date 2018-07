Apesar da frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul no fim de semana, o tempo volta a esquentar a partir desta segunda-feira (23) e a umidade do ar pode cair novamente nos próximos dias, segundo a meteorologista Franciane Rodrigues, do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade do ar ideal é acima de 60%. Abaixo de 30%, é considerado estado de atenção e entre 19% e 12%, alerta.

A baixa umidade do ar pode ocasionar desconforto e doenças respiratórias. Para evitar esses problemas é importante tomar alguns cuidados como:

- tomar muita água;

- evitar o sol no período das 10h às 16h;

- comer frutas e verduras;

- tomar água de coco;

- usar soro fisiológico nas narinas;

- colírio nos olhos;

- umidificar os ambientes, com aparelho umidificador ou panos e toalhas molhadas;

- evitar ar-condicionado;

- hidratar a pele.