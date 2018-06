Tempo segue instável em todo o estado

O avanço de uma frente fria deixa o tempo chuvoso no sul de Mato Grosso do Sul. Chove a partir do fim da manhã no centro-oeste do estado. Sol o dia todo nas demais regiões, com muita nebulosidade no norte de MS.

Nesta quarta-feira (6), em Campo Grande, o sol permanece com algumas nuvens. Não chove.Temperatura mínima de 16ºC e máxima de 25ºC.

Já em Dourados, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens Temperatura mínima de 11ºC e máxima de 21ºC.

Na cidade de Corumbá, o dia permanece com sol e algumas nuvens. Não chove.Temperatura mínima de 14ºC e máxima de 26ºC.

Em Três Lagoas, terá sol e algumas nuvens. Não chove.Temperatura mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.

Ponta Porã permanece com dia ensolarado e algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Temperatura mínima de 10ºC e máxima de 19ºC.

No município de Coxim o sol e algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 27ºC.