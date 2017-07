O tempo continua seco em MS

O dia amanheceu com céu claro neste sábado (8), em Campo Grande e no interior do de Mato Grosso do Sul. Aprevisão para hoje é de tempo seco e a umidade relativa do ar pode ficar em a 25% no Estado.

Em Campo Grande a temperatura mínima é de 17ºC e a máxima deve atingir os 27ºC. A umidade relativa do ar na Capital deve ficar em 35%. No restante do Estado, a temperatura máxima deve atingir 30ºC e mínima 12ºC.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o tempo não deve mudar entre hoje e manhã, o sol deve predominar e os índices de umidade permanecem baixos em um curto período da tarde, especialmente no sudoeste do estado.