Temperaturas sobem e MS segue sem chuva

Nesse sábado (22) o sol aparece entre poucas nuvens, as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia, após madrugada relativamente fria. A baixa umidade à tarde pode atingir

valores inferiores a 25%, especialmente no centro-norte, leste e nordeste do estado.

O vento sopra do leste a norte, com eventuais rajadas. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em todo o estado não há previsão de chuva, a umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 70%. Na Capital a temperatura mínima será de 14ºC e a máxima 29ºC.