Norberto da Silva Lemos, 23 anos, foi preso nesta quinta-feira (31), após tentar roubar gasolina de uma moto, contudo, conseguiu se livrar das algemas e fugir. Durante a fuga, o rapaz acabou caindo dentro de um esgoto e foi pego novamente pelos policiais. O caso aconteceu no município de Dourados.

De acordo com Dourados News, o jovem abordou um homem de 54 anos que estava em uma motocicleta, no Travessão do Castelo, para levar a gasolina da moto da vítima.

Ao notar que Norberto não estava armado, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o ladrão. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o jovem.

Segundo o site de notícias, quando chegaram no 1º Distrito Policial, Norberto conseguiu soltar o pulso da algema e fugir.

Conforme o site, os policiais militares e civis perseguiram o jovem. Durante a fuga, Norberto acabou caindo em um esgoto, momento em que os policiais o alcançaram e o prenderam novamente.

Ainda segundo Dourados News, Norberto tornou a ser levado para o 1º DP, onde foi autuado em flagrante pelas tentativas de fuga e de roubo.