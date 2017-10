Homem é esfaqueado após cobrar dívída antiga em bar

O suspeito esperou a vítima sair do bar e a esfaqueou por ter sido cobrado

Clecio dos Santos, 30 anos, sofreu um tentatova de homicídio na tarde de segunda-feira (9) próximo a favela no Jardim Piratininga, em Dourados. Conforme testemunhas relataram à polícia, a vítima estava num bar localizado na Rua Monte Alegre, quando homem identificado pelo apelido ‘Jerico’ chegou e Clecio cobrou uma dívida antiga.

Segundo o site Dourados News os dois chegaram a discutir e por pouco não foram às vias de fato, com o rapaz empurrando o suspeito. Logo em seguida, ainda conforme relato das pessoas à polícia, Jerico saiu e a vítima permaneceu no bar.

Mais tarde quando Clecio estava saindo do bar foi abordado pelo suspeito que o golpeou duas vezes na região do abdômen. Foi quando o SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros à vitima.

Ferido, acabou encaminhado ao Hospital da Vida por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Que chamou a polícia para investigar o caso.

Na delegacia a esposa da vítima disse que quem esfaqueou seu marido foi uma pessoa por nome de Jerico, morador na favelinha do Piratininga, e que o fato foi testemunhado por seu sobrinho, mas não soube informar o nome dele.