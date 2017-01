Terça-feira amanhece com sol e poucas nuvens

A terça-feira (17) amanheceu parcialmente nublada em Campo Grande e Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuva durante a manhã e pancadas durante a tarde. A máxima chega a 33°C no Estado.

Em Campo Grande a temperatura mínima de 23°C e máxima de 29°C, com umidade relativa do ar entre 80% e 95%.

O calor, a umidade e ventos em altos níveis da atmosfera favorecem a ocorrência de fortes pancadas de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta condição deve persistir até a sexta-feira.