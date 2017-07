Sem previsão de chuvas para MS, o clima continua seco neste sábado

Um sistema de alta pressão mantém o tempo seco ec com baixos índices de umidade no ar

O dia amanheceu com sol entre poucas nuvens nesta neste sábado (29) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. A previsão não indica chuvas no Estado.

Segundo o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas continuam amena nas madrugadas, com rápido aquecimento durante o dia. Um sistema de alta pressão, que está sobre Mato Grosso do Sul, mantém o tempo seco, baixos índices de umidade no ar, especialmente à tarde.

No interior a temperatura mínima é de 13ºC e a máxima pode chegar a 32ºC, a umidade relativa do ar varia de 85% a 25%. Na Capital a mínima é de 16ºC e a máxima não deve passar os 29ºC, a umidade do ar fica entre 65% e 30%.