Terça-feira amanhece nublada e com possibilidade de chuva em MS

A terça-feira (14) em Mato Grosso do Sul amanheceu com tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva durante a tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a nebulosidade começa a diminuir no Estado e as chuvas ficam mais isoladas.

O Inmet ainda avisa sobre o risco de tempestades nas regiões noroeste e sudeste do Estado.

As temperaturas se elevam lentamente devido à entrada de alta pressão para o continente, a máxima prevista no Estado é de 34ºC e pode chegar a 19°C. Na Capital a temperatura mínima de 22°C e máxima de 28°C, com umidade relativa do ar entre 70% e 90%.