Terça-feira amanhece parcialmente nublada com previsão de chuva durante a tarde

Nesta terça-feira (14) as pancadas de chuva durante a tarde continuam em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Na Capital o dia amanheceu parcialmente nublado e termômetros marcando 21°C.

As temperaturas diminuem no Estado devido uma frente fria que passa e canaliza muita umidade. A temperatura mínima prevista é de 17°C na região sul e a máxima pode chegar a 35°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) durante esta semana o tempo estará mais estável e seco. Novo sistema frontal varre o estado na próxima sexta-feira.