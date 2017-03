A terça-feira (28) começou com céu claro e poucas nuvens em Campo Grande, e termômetros marcando 21°C. No interior do Estado o dia amanheceu parcialmente nublado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) níveis atmosféricos mais baixos e ventos do leste e sudeste trazem umidade e ar relativamente mais frio.

No Estado a temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima pode chegar a 34°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C.