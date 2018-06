Terça-feira com céu claro e possibilidade de chuvas isoladas

Mais um amanhecer sob névoa úmida no sul e sudoeste, onde já deverá haver chuvas isoladas, graças ao aumento da convergência de ventos um pouco mais úmidos e o apoio da dinâmica da corrente de jato. Nas demais áreas a nebulosidade aumenta, mas ainda persistem as condições de baixa umidade no extremo norte e nordeste.

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 30°C.

Na região centro-norte do estado, a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 33°C.

No leste de Mato Grosso do Sul, a mínima é de 17°C e a máxima de 31°C.

No Pantanal, a mínima é de 17°C e a máxima de 33°C.

No sul e sudoeste, a mínima é de 15°C e máxima de 29°C.