Terça-feira começa com sol e tem máxima de 36°C

O dia amanheceu com céu claro nesta terça-feira (12), em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. As temperaturas serão altas, com máxima de 36°C no Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor e a umidade promovem pancadas de chuva no norte e noroeste do Estado. Já na região sul, a umidade do ar cai e pode chegar a 25%.

No início da manhã de hoje os termômetros marcaram 19°C na Capital, já a temperatura máxima pode chegar a 22°C. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 36°C e a mínima é de 17°C.