Terça-feira começa com temperaturas amenas e céu claro

O dia amanheceu com céu claro e temperaturas amenas nesta segunda-feira (11), em Campo Grande e interior de Mato Grosso do Sul. Na Capital os termômetros marcaram 22°C durante a manhã.

Em Mato Grosso do Sul as temperaturas podem variar bastante, a mínima prevista é de 18°C e a máxima pode chegar a 33°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 12°C e máxima de 29°C, com umidade relativa do ar entre 55% e 80%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a circulação dos ventos de leste e sudeste mantêm as temperaturas amenas e aumentam a nebulosidade no estado, especialmente no sul e sudeste.