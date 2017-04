Terça-feira começa com temperaturas amenas e previsão de chuva

O dia amanheceu com sol entre poucas nuvens e temperaturas amenas nesta terça-feira (18), em Campo Grande e interior de Mato Grosso do Sul. Na Capital os termômetros marcaram 20°C durante a manhã.

Em Mato Grosso do Sul a temperatura podem variar bastante, a mínima prevista é de 17°C e a máxima pode chegar a 37°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 19°C e máxima de 29°C, com umidade relativa do ar entre 50% e 85%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas isoladas aumentam devido a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação no sentido horário do fluxo de ventos e onde ocorre uma tendência à queda da pressão atmosférica.

Esta situação persiste até a quinta-feira quando a aproximação de uma frente fria provoca pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a forte a partir do oeste e atingindo todo estado no decorrer do dia.