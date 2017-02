Terça-feira de Carnaval será de chuva e calor

Os foliões que vão pular Carnaval em Mato Grosso do Sul devem se preparar para altas temperaturas e chuva. A terça-feira (28) amanheceu nublada em Campo Grande e no interior do Estado.

De acordo com o Inmet, durante o carnaval os ventos de norte trazem a umidade e o calor da Amazônia, promovendo áreas de instabilidade no estado. As pancadas de chuva ocorrerão especialmente durante a tarde, devido ao calor e a umidade disponível.

No Estado a temperatura mínima prevista é de 20° C e a máxima deve atingir 36°C. Em Campo Grande a temperatura mínima é de 20ºC e máxima pode chegar a 30ºC, com umidade relativa do ar entre 70% e 95%.