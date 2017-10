Terça-feira será de calor e tempo seco

O calor continua em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (10). A temperatura máxima pode chegar a 39°C no Estado. O tempo seco também não dá trégua e a umidade relativa fica abaixo de 20%.

O dia amanheceu céu claro em Campo Grande e no interior. O sol aparece entre poucas nuvens, deixando a umidade baixa e as temperaturas da tarde estarão elevadas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos de norte se direcionam para o sul do Brasil, passando pelo Estado, trazendo o calor e a umidade da Amazônia, o que promove pancadas isoladas de chuva, no sul e sudoeste do estado.

Na Capital o dia começou com os termômetros marcando 24°C, mas a máxima pode chegar a 36°C. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 39°C e a mínima é de 20°C.