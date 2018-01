Terça-feira será de chuva em MS

As chuvas não dão trégua em Mato Grosso do Sul no primeiro dia útil do ano, nesta terça-feira (2).

O tempo continua instável e o dia amanheceu parcialmente nublado em Campo Grande e no interior do Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o canal de umidade começa a perder força sobre Mato Grosso do Sul, continuando na região norte.

Em Campo Grande o dia amanheceu com os termômetros marcando 23°C e a temperatura máxima prevista deve chegar a 26°C. Já no Estado as temperaturas prometem ser mais quentes, com a máxima chegando a 34°C.