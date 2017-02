A terça-feira (7) amanheceu com tempo parcialmente nublado em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul com previsão de chuva durante a tarde. Em algumas regiões o dia começa com névoa úmida.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor e a umidade fornecem condições para pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.

No Estado as temperaturas podem chegar a 34°C e a mínima deve chegar a 19°C.