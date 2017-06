Terça-feira tem tempo seco e chuvas isoladas em MS

O dia amanheceu parcialmente nublado em Campo Grande e no interior do de Mato Grosso do Sul. A previsão para esta nesta terça-feira (6), é tempo seco e chuvas isoladas.

As temperaturas podem variar bastante, a mínima prevista é de 17°C e a máxima pode chegar a 33°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 20°C e máxima de 29°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sul do estado ocorrem pancadas de chuvas fortes, no norte do estado há condições de tempo seco, o sol aparece entre poucas nuvens. No centro do estado ocorrem pancadas de chuva à tarde.