Terça será de sol, tempo seco e máxima de 30°C em MS

O dia amanheceu com céu claro nesta terça-feira (27), em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. O tempo continua seco e sem previsão de chuva no Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um extenso sistema de alta pressão que inibi a formação de nuvens e mantém a umidade do ar baixa, especialmente a tarde quando ocorrem as maiores temperaturas do dia.

Durante a manhã o clima fica ameno, mas as temperaturas começam a subir durante o dia. No início da manhã de hoje os termômetros marcaram 17°C na Capital, já a temperatura máxima pode chegar a 28°C. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 30°C e a mínima é de 13°C.