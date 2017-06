Terceirizados da Energisa fazem paralisação nesta quinta

Cerda de 60 trabalhadores da MPE Engenharia e Serviço, terceirizada da Energisa em Mato Grosso do Sul, decidiram em assembleia paralisar as atividades nesta quinta-feira (22). De acordo com o sindicato da categocia, o Sinergia-MS, ampresa e funcionários estão há dois meses em negociação quanto ao Acordo Coletivo de Trabalho deste ano, mas nada foi definido.

Os terceirizados estão de braços cruzados e se concentram em frente à sede da empresa em Campo Grande. Em todo Estado, a empresa tem 110 trabalhadores.

Segundo o representante do sindicato, Giovano Midon Braga, os trabalhadores estão descontentes porque não há avanço nas negociações, por isso, decidiram por um dia de paralisação. "Agora vamos aguardar uma contra proposta da empresa, caso contrário, na próxima semana, os trabalhadores vão entrar em greve por tempo indeterminado", disse Midon.

A categoria está reivindicando no Acordo Coletivo de Trabalho de 2017 reajuste salarial de 8%, vale alimentação dos atuais R$ 16,00 para R$ 20,00 por dia, plano de saúde, pagamento de 30% sobre as horas extras dos eletricistas por causa da periculosidade, entre outros pontos.

No entanto, a empresa está oferecendo somente 4% de reajuste, vale alimentação de R$ 17,00 por dia (aumento de R$ 1,00) e plano de saúde com pagamento de 50% das mensalidades por parte dos trabalhadores e a coparticipação nas consultas e procedimentos. O salário pago aos profissionais da MPE Engenharia e Serviços varia de R$ 987,00 (nível 1) a R$ 1.650,00 (nível 5).

O representante dos trabalhadores, Valdoerick Alves, disse que as negociações se esgotaram sem a empresa atender as reivindicações da categoria. "O movimento de hoje é um aviso para a empresa do descontentamento dos trabalhadores. Esperamos uma resposta da MPE, caso contrário, vamos parar de vez o nosso serviço", comentou Alves.

Os trabalhadores agora vão aguardar uma contraproposta da empresa, mas uma assembleia já está agendada para segunda-feira, às 8 horas. Caso as negociações não avancem, a categoria promete entrar em greve por tempo indeterminado. Com a paralisação de hoje, só em Campo Grande, a Energisa está com menos 30 equipes para atender o consumidores.