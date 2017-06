Terceiro envolvido na morte de empresário é preso

Walerson Ozório, 21 anos, é o terceiro envolvido na morte do empresário, Ronaldo da Silva Batista, na madrugada desta segunda-feira (19), em Anastácio.

O terceiro autor estava sendo procurado pela polícia que até então, só tinha localizado dois, que são adolescentes e tiveram a identidade preservada.

Welerson é morador do bairro Nova Aquidauana e os dois menores do bairro São Cristovão.

Latrocínio

Ronaldo foi encontrado morto na piscina da sua casa com mão e pés amarrados, na madrugada desta segunda-feira (19) em Anastácio. Uma corda de nylon, estava amarrada em seu corpo e em um vaso que pesava aproximadamente 30 quilos, o que deixava o corpo submerso na piscina.

O empresário é dono do restaurante Estação Pantaneira, em Aquidauana. O carro do empresário foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira, em uma mata, em Anastácio e segundo os autores, ele seria levado para Bela Vista, para ser trocado por drogas.