Teresópolis e mais 19 cidades terão eleição para prefeito no domingo

Cerca de 127 mil eleitores de Teresópolis, na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, irão às urnas neste domingo (3), para escolher um novo prefeito.

A eleição suplementar foi determinada pela Justiça Eleitoral depois que o prefeito Mário Tricano e seu vice Darcy Sandro Dias, tiveram seus registros de candidatura das eleições 2016 indeferidos.

Tricano e seu vice tiveram as candidaturas indeferidas em dezembro de 2016, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), logo depois da diplomação. Mas Tricano se mantinha no cargo graças a uma liminar do então ministro do TSE, Gilmar Mendes, que acabou sendo revogada depois que o prefeito desistiu do processo.

A impugnação da candidatura foi feita pelo Ministério Público, sob a justificativa de que Tricano foi condenado em 2008 por abuso de poder econômico.

Eleição suplementar

Outros 19 municípios brasileiros terão eleições suplementares neste domingo. Além de Teresópolis, eleitores dos seguintes municípios escolherão seus representantes: Jeremoabo (BA), Pirapora do Bom Jesus, Bariri e Turmalina (SP), Umari, Tianguá, Frecheirinha e Santana do Cariri (CE), Bom Jesus (RS), Niquelândia (GO), Vilhena (RO), Guanhães, Ipatinga e Pocrane (MG), João Câmara, Pedro Avelino, São José do Campestre, Parazinho e Galinhos (RN).

O TRE do Rio de Janeiro também já marcou eleições suplementares para outros dois municípios, onde serão realizadas no dia 24 de junho: Cabo Frio e Rio das Ostras.