Tereza Cristina quer estender crédito agrícola

O montante de crédito oficial disponibilizado atualmente no Brasil para financiar o custeio das safras não tem sido suficiente. Com base nesta necessidade, de proporcionar desenvolvimento agropecuário, reduzindo a dependência de crédito oficial para o setor, a deputada federal Tereza Cristina (PSB-MS) apresentou na Câmara o Projeto de Lei nº 6868/17, que beneficia com crédito rural pessoas jurídicas que exerçam atividade de distribuidor de insumos agrícolas. “O projeto tem como objetivo aumentar o volume de dinheiro ofertado e ampliar o sistema através do crédito rural por meio dos distribuidores de insumos”, explica a deputada.

A legislação proposta pela deputada visa, em resumo, aumentar o volume de recursos para financiamento do custeio agrícola utilizando-se da rede de empresas de distribuições de insumos. Essas empresas são responsáveis por 30% do financiamento das atividades agropecuárias, ao vender insumos (defensivos e fertilizantes) para pagamento apenas na colheita. A proposta da deputada Tereza quer permitir que essas empresas captem recursos diretamente no mercado por intermédio da emissão de Cédula de Produto Rural - CPRs, o que resultará em taxas de juros mais baixas para os produtores rurais.

Segundo a parlamentar a evolução dos custos de produção, a utilização de tecnologias avançadas e a incorporação de novas áreas ao processo produtivo tem demandado cada vez mais recursos para custear a produção. “Uma das principais fontes de recursos do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) tem apresentado redução dos depósitos à vista dos bancos e com isso, o montante de crédito disponibilizado por este Sistema tem, safra após safra, ficado aquém da evolução da demanda dos produtores rurais”, justifica a deputada Tereza. Isso tem feito com que produtores rurais busquem mecanismos alternativos de financiamento de sua produção fora do sistema financeiro, normalmente, junto às empresas distribuidoras de insumos agrícolas.

“Este projeto será uma grande oportunidade de promover o acesso desse segmento ao sistema de crédito dos mercados financeiro e de capitais, cujo potencial ainda está praticamente inexplorado. Essa solução vem para possibilitar aos milhares de distribuidores de insumos monetizar seus ativos mediante a emissão de recebíveis formalmente contratados com os produtores”, detalha Tereza Cristina.

O Projeto aguarda despacho do Presidente da Câmara dos Deputados para seguir caminhando na Casa.