Terminal rodovoário de Bonito é arrombado e bandidos levam encomendas e dinheiro

Bandidos arrombaram durante a madrugada desta segunda-feira (24) Terminal Rodoviário de Bonito, município localizado a 300 quilômetros de Campo Grande. Foram levados dinheiro, encomendas e até documentos dos clientes. O fato só foi descoberto quando uma funcionária chegou para trabalhar pela manhã.

Segundo informações, a funcionária de uma empresa que presta serviços a Cruzeiro do Sul chegou acompanhada de um motorista por volta das 4h50 da manhã. Ao abrir a porta principal percebeu que a fechadura estava solta. Após entrar no guichê, encontrou o local todo revirado, com as gavetas arrombadas.

Bandidos levaram aproximadamente de R$ 418.Também foram rasgadas as caixas que deveriam ser entregues a clientes da Cruzeiro do Sul Cargas, entretanto a funcionária não soube informar se os objetos foram levados.

Os autores também levaram boa parte dos documentos que os passageiros esquecem nos ônibus, que são guardados pela empresa. Não há câmeras de segurança no local. O caso foi registrado na DEPOL de Bonito.