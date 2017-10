Terminam na segunda-feira as inscrições para o programa Brasil Braços Abertos

As inscrições no programa de ensino à distância Brasil Braços Abertos terminam na próxima segunda-feira (16). O canal de qualificação profissional do Ministério do Turismo é gratuito e sem limite de vagas. Tanto profissionais da área do turismo quanto pessoas interessadas em trabalhar nesse mercado podem participar do programa.

O curso está disponível para pessoas residentes em todo o território nacional e pode ser iniciado logo após a inscrição. A carga horária é 80 horas e engloba os seguintes conteúdos: atendimento ao turista, sustentabilidade, planejamento financeiro, marketing, inglês e prevenção de riscos.

Os alunos do Brasil Braços Abertos podem acessar todo o conteúdo a partir de qualquer aparelho com conexão à internet e acompanhar as aulas em seu próprio ritmo. Após concluir os pontos necessários, o estudante recebe um certificado validado como curso de extensão pelo Ministério do Turismo e pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro.

Para iniciar o curso é necessário acessar o site e fazer a inscrição. O programa deve ser concluído até o dia 15 de janeiro de 2018.