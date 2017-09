Terra à vista: estátua finalmente tem destino certo

Finalmente a batalha de onde irá ficar a estátua de Manoel de Barros terminou. Em uma reunião na tarde de terça-feira (26) entre o Secretário de Cultura Athayde Nery, o artista plástico Ique Woitschach e Juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos David de Oliveira, foi decidida a instalação da estátua no canteiro central da Afonso Pena na esquina com a Rua Rui Barbosa.

A escultura inicialmente deveria ficar entre as ruas Rui Barbosa e 13 de maio, mas agora depois de uma analise do local pelo próprio artista e com o apoio do secretário de cultura, a estátua será fixada do outro lado da Rua Rui Barbosa (entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino), na esquina com a Afonso Pena, a menos de 150 metros de onde deveria ser instalada anteriormente.

Feliz que a situação foi resolvida com diálogo, Ique ressalta que mesmo com a mudança a obra continuará na região considerada o coração da cidade. “A estátua ficará a 100 metros de onde seria colocada inicialmente, isso mantém o contexto em que foi planejada, agora o Manoel irá fica de olho no pôr do sol, que era um dos seus momentos favoritos do dia”, afirmou Ique.

“O artista fez a estátua com todo um contexto bem claro e definido. Por isso fomos visitar o local para que quando falássemos com o Juiz, tivéssemos a plena certeza de que o local caberia dentro do contexto pré-concebido pelo artista” contou o secretário.

Além da definição do local, a homenagem ao poeta também tem data para ser entregue. Em coletiva na manhã desta quarta-feira (27), o secretário de cultura, junto com o autor da obra e a representante do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Vera Tylde de Castro Pinto, destacaram que a obra deve ser entregue até o aniversário da divisão do Estado, no dia 11 de outubro.

Ainda segundo o secretário não será necessário um segundo parecer da Sectur e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, pois no último parecer o IHGMS deixa claro que a instalação poderia ser feita em qualquer outro canteiro da avenida.

Vera Tylde ressaltou que o IHGMS concorda plenamente como o novo local para a instalação e destacou que nunca foi o intuito do instituto causar polêmica com o trabalho do artista e somente cumprir a legislação. “O instituto destaca a importância dessa área escolhida pelo autor da estátua. Uma vez que a Avenida Afonso Pena está se tornando o centro de um circuito cultural na Capital”, finalizou.

Sem pedras no caminho

Durante a coletiva, o novo local onde a homenagem será instalada foi apresentado. Apesar de permanecer na região idealizada pelo artista, o canteiro tem dois armários de telefonia de propriedade privada.

Mas os armários não serão a pedra no caminho para a homenagem ao poeta. O projeto inicial é negociar a retiradas dos armários. “Se não conseguirmos tirar os armários, o artista vai ambientá-los”, afirmou o secretário.

Segundo o Athayde Nery a instalação já foi discutida com o Prefeito, o Governador, o juiz, o artista e a Planurb. “O canteiro central será adaptado na esquina com a Rui Barbosa, para que as pessoas possam interagir com a estátua”.

A Planurb ainda não recebeu nenhum comunicado oficial da implantação da estátua, mas aguarda o comunicado para poder dar andamento no processo de instalação, uma vez que o governo pretende que a estátua esteja instalada até o aniversário da divisão do Estado em 11 de outubro.

* matéria atualizada as 11:46, para acréscimo de informações.