Pelo menos duas pessoas morreram, sete ficaram feridas e dezenas de edifícios ficaram danificados na ilha de Java, na Indonésia, por causa de um terremoto de magnitude 6,5, de acordo com informações divulgadas neste sábado (16), por fontes oficiais.

O tremor ocorreu às 23h47 (hora local) de ontem e teve o hipocentro (ponto no interior da crosta terrestre onde tem origem um terremoto) a 91 quilômetros de profundidade no subdistrito de Cipatujah, localizado na costa sul da província de Java Ocidental, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. As informações são da agência de notícias espanhola EFE.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia calculou a magnitude do terremoto em 6,9 e emitiu de madrugada um alerta de tsunami nas províncias de Java Ocidental, Java Central e Jogjacarta, cancelado horas mais tarde.

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em Java Ocidental. Outra pessoa morreu e uma ficou ferida na província de Java Central, afirmou o diretor de Informações da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

Nas duas províncias, 43 edifícios desabaram e 65 sofreram pequenos danos por causa do terremoto, que também afetou de forma leve a província de Jogjacarta, segundo Nugroho.

As áreas mais afetadas se encontram em Java Ocidental e são as regências de Pangandaran, Ciamis e Tasikmalaya.

O terremoto pôde ser sentido a mais de 210 quilômetros de Jacarta.