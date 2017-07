O terremoto que hoje (21) sacudiu a costa ocidental da Turquia e a ilha grega de Kos, durante a madrugada, causou um pequeno tsunami, que danificou embarcações no porto de Bodrum. O tremor de terra de magnitude 6,4 graus na escala Richter deixou pelo menos dois mortos e três feridos na ilha de Kos, na Grécia, informou o prefeito da região, Yorgos Kyritsis.

O observatório sismográfico de Kandilli confirmou que tinha sido registrada uma onda de quase meio metro no litoral de Bodrum, uma cidade turística com um porto recreativo, mas que não se esperavam mais movimentos marítimos, segundo o jornal Hürriyet. As informações são da agência de notícias EFE.

Algumas embarcações menores sofreram danos ou ficaram afundadas e cerca de 60 carros foram arrastados pela onda.

No geral, os estragos se limitaram às mercadorias de algumas lojas de cerâmica e mobília de bares, além de rachaduras em alguns prédios antigos, segundo a imprensa local. A governadora da província de Mugla, Esengül Civelek, confirmou que não houve vítimas.

Cerca de 80 pessoas precisaram de atendimento médico, mas as lesões, todas leves, foram causadas porque pularam da janela ou das varandas no momento do terremoto.