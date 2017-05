Terror e pânico em Voo da LATAM para Campo Grande

Uma aeronave A-320 da empresa área Latam precisou fazer um pouso de emergência em Garulhos (SP) e deixou vários passageiros apreensivos. O voo de número 4799 com 165 passageiros saiu da Capital paulista no início da tarde deste sábado (20) com destino à Campo Grande.

De acordo com informações preliminares de dois passageiros, o avião perdeu altitude e teve que jogar combustível para realizar um pouso forçado no aeroporto de Congonhas (SP). Conforme os passageiros, o piloto avisou a todos que precisaria pousar rapidamente e pediu que se preparassem.

Nesse momento as máscaras de ar caíram e todos os ocupantes da aeronave usaram o dispositivo a pedido do comandante do avião. O advogado, Daniel Castro, 32, disse que as pessoas ficaram apavorados no momento do pouso. “Alguns disseram que foi problema nas turbinas, mas eu não vi nada e nem ouvi nada”, disse o advogado. “O susto já passou, agora estamos embarcando e retornando à Campo Grande”, acrescentou.

Conforme Castro, o piloto disse aos passageiros que ele havia perdido altitude, mas que conseguiu estabilizar a aeronave.

Deus nos ajudou

A dona de casa, com 55 anos, que mora em Campo Grande, e não quis se identificar, disse que foi um grande susto e que Deus operou nesse momento. “Eles tiveram que jogar combustível, em pleno voo, para realizar o pouso de emergência. Quando estávamos bem em cima do Rio Paraná fomos alertados do pouso de emergência”, descreveu. “O avião baixou e nesse momento todos começamos a orar, o piloto está de parabéns. E tudo isso também foi um livramento de Deus”, disse.

Conforme os passageiros que falaram com o JD1 Notícias, eles embarcaram agora pouco e devem chegar na Capital por volta das 16h30 de hoje.