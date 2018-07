Teste para detectar doenças sexualmente transmissíveis será realizado na capital

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande realizará o projeto “Viva Saúde Jovem”, neste domingo (8). A proposta é fazer testes rápidos do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), sífilis e hepatite B em jovens e adolescentes que estiverem em praças de grande movimentação, a partir das 18h.

É o segundo fim de semana que o projeto é realizado com o objetivo de contribuir para a formação integral de adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

No primeiro dia do projeto foram abordados 21 adolescentes que estavam na Orla Morena, altos da Avenida Afonso Pena, Parque das Nações Indígenas, tabacarias e outras praças. Foi confirmado um teste positivo para sífilis.

Em casos de testes reagentes para HIV, é realizado um segundo exame de laboratório diferente do primeiro. Em caso positivo, o paciente é encaminhado para as unidades de referência para tratamento. Para sífilis, os casos reagentes serão encaminhados para a unidade básica de saúde mais próxima do paciente para notificação, tratamento e acompanhamento. Para Hepatite B, os casos reagentes são direcionados para referência para avaliação e conduta do especialista.

Foram registrados em 2017, 155 casos de HIV na população de 15 a 29 anos enquanto que até maio deste ano, 59 notificações de jovens e adolescentes. Em relação a sífilis, no ano passado foram notificados 797 casos neste público, enquanto que em 2018, 448 notificações.