Testemunha da 2ª Guerra Mundial conta suas experiências na UEMS

O tema “Ameaça fascista: uma viva memória dos horrores da Segunda Guerra Mundial” será abordado nesta quarta-feira (25), com os acadêmicos do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Dourados, pelo padre franciscano, Frei Érico Renz, de 80 anos, que viveu na Alemanha durante a Guerra.

A palestra ocorrerá no Bloco G, às 8h, aberta à comunidade, como atividade complementar da disciplina de Teoria da Constituição, ministrada pela professora Jussara Martins Cerveira de Oliveira.

Érico Renz nasceu na Alemanha e tinha sete anos quando presenciou os acontecimentos. Atualmente o padre franciscano atua na paróquia de São Paulo Apóstolo, em Rio Brilhante.

“Pedi para que ele fale sobre os horrores presenciados, no sentido de alertar as pessoas sobre o período iminente do momento que poderá haver sobre a humanidade de temas como a insensibilidade, intolerância e a violência como um todo, praticada contra o outro”, destacou a docente, Jussara de Oliveira.