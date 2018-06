Testemunha de atentado contra prefeito é executada

Uma testemunha do atentado contra o prefeito de Paranhos foi executada na tarde deste domingo (17), horas após ter saído da delegacia de Polícia Civil da cidade. O crime aconteceu no cruzamento das ruas 7 de Setembro com a Alberto Ratier, no centro.

De acordo com informações da polícia, Jomar Lemes, 47 anos, prestou depoimento sobre a tentativa de execução do prefeito Dirceu Bettoni (PSDB) e depois de ser ouvido, deixou o local e quando seguia para casa, foi abordado por um pistoleiro que estava em um carro.

Segundo informações do site Caarapó News, a vítima foi executada com vários tiros de pistola 9 milímetros e pistola .40, principalmente na região da cabeça. No local, foram recolhidas 37 capsulas da arma. O homem era natural do Paraguai, mas residia no Brasil.

A testemunha foi morta horas depois que o pistoleiro Gabriel Queiroz, 26 anos, e a mulher dele, Djuly Priscilla Couto, 28 anos, suspeitos pelo atentado ao prefeito, serem presos por uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), na rodovia BR-163, na região de Rio Brilhante.

O assassino tem várias passagens por roubo, disparo de arma de fogo e recebeu R$ 20 mil do mandante para matar o prefeito. O nome do responsável por contratar o atirador e a motivação não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.