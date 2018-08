O acidente aconteceu no último dia 15 de junho, no centro de Campo Grande

A primeira audiência para ouvir testemunhas de acidente de culminou na morte do casal de idosos, Luiz Vicente da Cruz e Aparecida de Souza da Cruz, no último dia 15 de julho, acontecerá nesta segunda-feira (27).

Na audiência que está marcada para acontecer às 17 horas na 2ª Vara do Tribunal do Juri de Campo Grande, serão ouvidas testemunhas de acusação da ação penal em que o réu Saulo Lucas Barbosa Vieira, 27 anos, é acusado de homicídio doloso no trânsito, por dirigir na contramão e provocado o acidente.

O réu foi denunciado pela prática de homicídio doloso qualificado, por motivo torpe, exposição de perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que teria agido com dolo eventual, ao assumir o risco de produzir um grave acidente e provocar a morte de outras pessoas, desrespeitando diversas regras de trânsito, colidindo contra o automóvel ocupado pelas vítimas, causando-lhes ferimentos que foram a causa efetiva de suas mortes.

A defesa do acusado ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, no entanto, em decisão do dia 13 de agosto, o juiz titular da vara, Aluízio Pereira dos Santos negou o pedido e manteve o réu preso preventivamente para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Relembre

Luiz Vicente da Cruz e Aparecida de Souza da Cruz morreram no último dia 15 de junho, na rua Marechal Cândido Mariano Rondon, após colidirem com o carro conduzido por Saulo Lucas Barbosa Vieira, que vinha na contramão.

Com o impacto, o casal morreu na hora e Saulo, que seguia em alta velocidade, foi encaminhado para a Santa Casa com traumatismo craniano leve. Ele teve a prisão preventiva decretada e ficou até o dia 18 de junho, sob escolta policial do hospital.