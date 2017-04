Testemunhas são ouvidas em juri de lutador que matou hóspede em hotel

Começou por volta das 8h desta quinta-feira (27), o juri popular do lutador Rafael Martinelli Queiroz. Neste momento as testemunhas estão sendo ouvidas. De acordo o Tribunal de Justiça, o lutador prestará depoimento em seguida.

O lutador foi levado a júri popular sob acusação da prática de homicídio qualificado, por meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O julgamento está sendo realizado na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

Entenda o Caso

No dia 18 de abril de 2015, por volta das 22h05, em um hotel de Campo Grande, o lutador Rafael Martinelli Queiroz discutiu com sua namorada, que estava gestante, atingindo-a com tapas no rosto e um soco na região glútea, causando-lhe lesões corporais.

Logo em seguida, após sua namorada conseguir desvencilhar-se das agressões, o réu saiu do apartamento em que estava hospedado e passou a arrombar as portas de três quartos a frente do seu e, ao arrombar a porta do apartamento em que Paulo Cezar estava hospedado, golpeou a vítima com uma cadeira, que desmontou e, mesmo assim, continuou agredindo a vítima, levando-a a morte.