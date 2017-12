Teto do CEM de Nova Andradina desaba e danifica equipamentos

Na manhã desta segunda-feira (04), quando os funcionários do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Nova Andradina chegaram para trabalhar se depararam com um cenário de destruição na sala de recepção. Provavelmente durante o fim de semana, o reboco do teto se soltou e atingiu equipamentos como computadores, impressora, além de mesas e cadeiras.

De acordo com o Nova News pedaços pontiagudos do reboco caíram sobre o local onde ficam os atendentes, o que leva a crer que, se o fato ocorresse durante o horário de expediente, certamente os funcionários teriam sofrido diversos ferimentos.

Mesmo com o fato, os atendimentos na unidade de saúde não foram interrompidos. Pela manhã, os servidores estavam preenchendo as fichas dos pacientes manualmente, uma vez que os computadores que são utilizados para acessar o sistema não estavam em condições de uso naquele momento.

Profissionais que trabalham no CEM, localizado no cruzamento das avenidas Ivinhema e Eurico Soares de Andrade, relataram que esta não é a primeira vez que o fato acontece. Nas palavras deles, em datas anteriores, o reboco da laje do teto já cedeu em outras duas ocasiões, sendo uma delas, na sala de pediatria.

Segundo os servidores, após os primeiros dois incidentes, o reboco do teto de algumas salas foi substituído, porém, o da recepção teria sido mantido.