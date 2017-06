Ramão foi preso na noite de quarta-feira (7), e contou detalhes do que aconteceu

Ramão Carvalho de Souza de 56 anos, acusado de ter atirado na sua esposa, Elza Aparecida Soares, 47 anos, e em sua enteada, Talia Soares Rech, 19 anos, foi preso na noite de quarta-feira (8).

O acusado foi localizado por investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais ),Policiais em uma região de mata, cerca de 30 km de Rio Brilhante. O homem estava sem a arma de fogo usada no atentado. Ele disse, em depoimento, que perdeu a arma usada no atentado durante a fuga a pé pelo matagal.

Segundo Ramão, ele teria atirado nas duas logo após uma discussão pelo fato de cobranças de mãe e filha, em razão de Ramão não estar ajudando a pagar as contas de casa. Ele disse ainda que tinha um relacionamento conturbado com Elza e Talia, mas que trabalha como pedreiro e ajuda em casa.

Durante a discussão, os ânimos teriam se exaltado mais, foi quando ele entrou no quarto pegou o revólver e atirou primeiro em Talia e em seguida, Elza teria entrado na frente, na tentativa de defender a filha e também foi atingida por um disparo no rosto. Talia foi morta por pelo menos três disparos, dois atingiram a nuca.

Após o atentado Ramão fugiu levando a arma em um veículo Ford Pampa de cor prata. Mae e filha foram socorridas por ambulância, mas Talia não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital de Rio Brilhante, Elza foi atendida no local e em seguida transferida para hospital da Vida em Dourados. Segundo boletim médico ela a apresentava um ferimento de arma de fogo na região do rosto e o projétil estria alojado. A mulher estava consciente e teria perguntado da filha.