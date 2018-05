Tio ameaça esfaquear sobrinho que revida com paulada

Na noite da última segunda-feira (21), um homem de 40 anos ameaçou o sobrinho com uma faca durante briga familiar no bairro Vila Maior, no município de Anastácio.

Segundo boletim de ocorrência, os vizinhos acionaram a polícia e quando chegaram ao local, os policiais encontraram Valdenir Dornelles de Oliveira, bêbado ameaçando seu sobrinho, João Dornelles Gomes, 21 anos, com uma faca.

O sobrinho representará contra o tio, mas disse que só iria a Delegacia de Polícia registrar o boletim de ocorrênca no dia seguinte pela manhã, devido sua mãe ter passado mal com a confusão.

O autor da ameaça foi conduzido para a realização de boletim de ocorrência e reclamou de dores no lado esquerdo do abdômen, sendo então encaminhado ao Pronto Socorro e após realização de exame de raio X foi diagnosticado uma costela trincada. O tio afirmou aos policiais que levou uma paulada do sobrinho.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.