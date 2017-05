Tio é acusado de estuprar sobrinhas em Caarapó

As meninas passaram a morar com o acusado após a morte dos pais

Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira (25), acusado de estupro contra uma criança e uma adolescente, em Caarapó.

A Polícia chegou até ele após alerta do Conselho Tutelar da cidade, ao chegar no local, as vítimas, de 15 e 9 anos, declararam abuso por parte do autor.

As meninas são sobrinhas do acusado e passaram a morar com o tio após a morte dos pais.

As vítimas foram encaminhadas para procedimentos médicos e o acusado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da Cidade.