Tirar selfie em cabine de votação pode gerar multa de até R$ 15 mil

A Guarda Municipal de Dourados integrará no fim de semana as equipes para a segurança nos pontos de votação no período de votação nas Eleições 2018. Serão 74 agentes que atuarão em conjunto com a Polícia Militar, sendo seis viaturas nas ruas e os demais guardas atuando na fiscalização em locais de votação.

A Guarda Municipal faz parte de uma força-tarefa existente em Mato Grosso do Sul, que terá um Centro Integrado de Comando das Forças de Segurança na Capital.

As instituições envolvidas são a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros Militar e Comando Militar do Oeste.

Foi orientado para os militares envolvidos na eleição é a respeito de algumas situações incomuns, como tirar selfie na cabine de votação, pois hoje em dia é comum fotografar tudo.

Segundo a legislação, quem registrar o voto com máquinas fotográficas, filmadoras, e telefones celulares – eletrônicos em geral – poderá ser multado em até R$ 15 mil e até mesmo ser preso.