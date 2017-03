Tiro, fuga e perseguição na Padre João Crippa

Uma suposta tentativa de fuga movimentou a área central de Campo Grande na manhã deste sábado (11). Um homem, ainda não identificado, teria tentado fugir da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, mas acabou sendo contido por Guardas Municipais.

De acordo com uma testemunha o homem atravessou a rua e foi em direção a uma farmácia localizada na esquina da Rua Padre João Crippa com a Marechal Cândido Mariano Rondon e teria tentado se esconder em um stand de vendas instalado na frente do estabelecimento. Nesse momento guardas municipais se mobilizaram e um deles, segundo a testemunha, efetuou um disparo para cima para conter o homem.

Mais guardas e policiais se aproximaram do homem e efetuaram a detenção. Ao ser levado pelos policiais o homem teria começado a gritar. A redação entrou em contato com delegacia, mas o fato não foi confirmado pelo policial.