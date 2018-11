O juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior, titular da 5ª Vara da Família e Sucessões de Campo Grande, acaba de ser afastado de suas funções.

O magistrado é esposo da advogada Emmanuelle Alves Ferreira da Silva, acusada de lesar um aposentado do TJ, em R$ 5,3 milhões. A apuração dos fatos vai verificar a participação de fato, ou não do juiz no caso.

O afastamento ainda não foi publicado no sistema do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.