TJ divulga aprovados no processo seletivo para estágio na Capital

Está publicado no Diário da Justiça desta sexta-feira (9) o Edital nº 07/2017, com as listagens dos candidatos aprovados; candidatos que não obtiveram pontuação mínima para aprovação, e candidatos aprovados – pessoa com deficiência do processo seletivo para estudantes concorrentes a estágio na Secretaria do Tribunal de Justiça e Fórum da comarca de Campo Grande.

As provas foram aplicadas no dia 21 de maio, na Universidade Católica Dom Bosco, com a participação de estudantes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis e Direito. De um total de 1.020 inscritos, apenas 216 candidatos deixaram de comparecer, representando 21% de abstenção.

O exercício de estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário cumprirá 5 horas diárias de segunda a sexta-feira e receberá, mensalmente, Bolsa-Auxílio no valor de R$ 764,06 e Auxílio Transporte de R$ 156,20.

Confira aqui as listagens do Edital nº 07/2017.