TJ empossa três novos desembargadores hoje

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul empossa nesta quarta-feira (8), no no Palácio da Justiça Des. Leão Neto do Carmo, os três novos desembargadores José Ale Ahmad Netto, Jairo Roberto de Quadros e Geraldo de Almeida Santiago.

Os magistrados ocuparão os cargos criados pela Lei nº 4.906/2016 e devem atuar em Câmaras e Seções Criminais.

Currículos



José Ale Ahmad Netto nasceu em Paraguaçu Paulista, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie (SP) em 1983 e, após ser aprovado no IX concurso de Provas e Títulos, ingressou na magistratura de MS em junho de 1988, na 9ª circunscrição.



Dois meses depois foi promovido para a comarca de Ribas do Rio Pardo. Em abril de 1992, foi promovido para Maracaju e, em outubro de 1999, novamente promovido para o cargo de juiz auxiliar em Campo Grande.



Na Capital, atuou no 8º Juizado Especial Cível e como membro da Turma Recursal, antes de ser designado para juiz auxiliar da Vice-Presidência (2011), juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça (2013/2014) e para atuar como designado no TJMS como desembargador (2014/2016). É titular da 4ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos.



Sul-mato-grossense de Nova Andradina, Jairo Roberto de Quadros é formado pelas Faculdades Unidas Católicas de MT (Fucmat), turma de 1983, e ingressou na magistratura de MS em janeiro de 1989, na 3ª circunscrição.



Em junho de 1989 passou a judicar em Aparecida do Taboado e, em novembro de 1992, foi promovido para a comarca de Ponta Porã. Dois anos depois, a pedido e por remoção, deixou a área criminal para atual em vara cível na mesma comarca.



Em outubro de 1999, foi promovido para a 2ª Vara Criminal de Dourados, comarca onde atuou como integrante e suplente da Turma Recursal Mista. Por remoção, em novembro de 2014, passou a judicar na 3ª Vara do Juizado Especial Central em Campo Grande. Duas semanas depois, foi convocado para a função de desembargador.



Formado pelas Faculdades Unidas Católicas de MT (Fucmat), em 1983, Geraldo de Almeida Santiago é campo-grandense e ingressou na magistratura sul-mato-grossense em junho de 1988, na 7ª circunscrição.



Dois meses depois, foi promovido para a comarca de Angélica, e em dezembro de 1990, uma nova promoção o levou para a comarca de Jardim. Em abril de 2000, foi promovido para a Capital e assumiu a 5ª Vara Cível Residual. Foi membro e suplente da Turma Recursal e, em 2015, atuou por três meses como juiz convocado no Tribunal de Justiça. É titular da 5ª Vara Cível Residual.