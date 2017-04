TJMS abre seleção para estagiários de quatro cursos na Capital

Está publicado no Diário da Justiça desta segunda-feira (17) o edital do processo seletivo de estágio para o Tribunal de Justiça e comarca de Campo Grande. Podem participar estudantes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis e Direito. As inscrições começam no dia 24 de abril e vão até 4 de maio. A realização da prova objetiva tem previsão de ser realizada no dia 21 de maio, no período matutino.

Para se inscrever o candidato deve, primeiramente, ler todo o Edital do Processo Seletivo e depois se inscrever no link disponível no Portal do TJMS (www.tjms.jus.br), durante o período de inscrições. Após preencher o formulário, o candidato deve imprimir o boleto bancário e recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) na rede bancária autorizada até o dia 5 de maio. Está prevista em edital a reserva de 10% das vagas para candidatos com deficiência.

A prova tem caráter eliminatório e classificatório e será realizada no dia 4 de maio, das 8 às 11 horas, em local a ser previamente divulgado. O caderno de prova terá 38 questões valendo um ponto cada, com perguntas objetivas de Língua Portuguesa, Conhecimentos específicos de cada curso e, também, noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. As informações completas estão no Edital.

O gabarito será divulgado a partir de 48 horas após a realização da prova e o resultado final se dará por meio de listagens, por ordem de classificação, no Portal do TJMS. Será considerado aprovado o candidato que obtiver o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos das provas.

Para ser admitido no exercício de estágio, o candidato deverá estar aprovado no processo seletivo e comprovar estar regularmente matriculado e frequentando do 3º ao penúltimo semestre, curso de graduação superior, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, além de possuir nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei, estar em gozo dos direitos políticos, à exceção do aluno maior de 16 e menor de 18 anos, ainda não alistado como eleitor; estar quite com o serviço militar, no caso do aluno do sexo masculino de 18 anos ou mais; não ter sido condenado criminalmente; possuir idade mínima de 16 anos.

O exercício do estágio terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estagiário cumprirá 5 horas diárias de segunda a sexta-feira e receberá uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 764,06 e auxilio transporte de R$ 156,20.