TJMS abre vagas para estagiários de direito, psicologia, serviço social e administração

Estão abertas até o dia 15 de junho as inscrições para o processo seletivo de estagiários de direito, psicologia, serviço social e administração na comarca de Corumbá. Os interessados podem procurar a secretaria do Foro, das 12 às 18 horas, para efetuar a inscrição.

Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em instituições públicas e particulares, do 1º ao 9º semestre. As provas serão realizadas no dia 30 de junho, das 8 às 11 horas, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus do Pantanal, Unidade II, situado na rua Poconé, s/n, em Corumbá.

O processo seletivo terá dez questões de conhecimento específico de direito e dez questões de língua portuguesa. O caderno de provas será liberado aos candidatos 60 minutos após o início da prova.

O candidato deve apresentar-se no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação com foto, caneta esferográfica preta ou azul. Não terá acesso ao local de provas quem estiver trajando bermuda, chinelos ou boné.

O gabarito será divulgado no site do Tribunal de Justiça, a partir de 48 horas após a data de realização das provas, e os recursos devem ser interpostos em até dois dias úteis após a divulgação do gabarito. O conteúdo programático está descrito no anexo I do edital.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, e o exercício será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela administração do Tribunal de Justiça.